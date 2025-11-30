Забрали в рабство и «похоронили»: СК расследует вопиющие случаи с ветераном СВО и жителем Москвы

Глава СК России взял на личный контроль два резонансных дела в Москве и Санкт-Петербурге, о которых стало известно после телевизионного расследования. Как выяснилось, граждан насильно удерживали, заставляли работать, а после буквально «стерли» из базы данных. Упомянули и инцидент с ветераном СВО, которые едва добился восстановления документов.

Оба случая объединяет один шокирующий элемент: незаконное присвоение личных данных и имущества, доходящее до официального признания живого человека умершим.

Так, в центре внимания федерального эфира оказалась история жителя Москвы, чьи права были нарушены самым радикальным образом: мужчину против его воли поместили в трудовой лагерь, где у него изъяли все личные документы, а затем неправомерно отобрали принадлежавшее ему имущество. Самая жуткая деталь вскрылась, когда гражданин попытался восстановить свои права и выяснил, что суд признал его умершим.

По данному факту следственные органы СК России по Москве уже возбудили уголовное дело, а глава ведомства поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Дмитрию Беляеву представить детальный доклад о ходе расследования.

Аналогичная, но не менее циничная история произошла в Санкт-Петербурге, где жертвой махинации стал ветеран специальной военной операции. После того, как у участника СВО были украдены документы, неизвестный мужчина начал проживать под его именем, а после смерти самозванца участника СВО официально признали умершим вместо него. К счастью, ветеран смог самостоятельно добиться отмены неправомерного судебного решения и восстановил свои нарушенные права.

По озвученным в программе доводам следственные органы СК России по Санкт-Петербургу провели процессуальную проверку, а руководителю ГСУ СКР по городу Павлу Выменцу поручено отчитаться о результатах проверки и принятых решениях.

Исполнение поручений по обоим резонансным делам взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Глава ведомства затребовал доклад по всем случаям.

Ранее сообщалось, что вернувшийся с фронта боец лишился жилья и документов перед реабилитацией в Якутии.