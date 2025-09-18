Россиянин при помощи обычного сачка выловил 376 штук плотвы

В пресс-службе прокуратуры Кузбасса проинформировали, что житель региона при помощи обычного сачка выловил 376 штук плотвы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Мужчина дважды выплатил деньги за свой улов. Сначала в качестве штрафа в рамках административного нарушения, второй раз — по решению суда.

По информации пресс-службы, сотрудники региональной природоохранной прокуратуры и специалисты Росрыболовства провели совместную проверку. Они пришли к мнению, что рыболов — браконьер. Он проигнорировал все требования и использовал запрещенное приспособление. Мужчину привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа достигла 2 тыс. руб.

По данным пресс-службы, прокуратура направила в суд иск. Сотрудники доказали, что действия рыболова нанесли ущерб природной среде. Главным требованием была материальная компенсация ущерба. Суд ознакомился с доводами и удовлетворил иск. Жителю Кузбасса назначили выплату в размере 94 тыс. руб. Сотрудники прокуратуры следят, чтобы мужчина выполнил требование суда.

«Общая сумма взысканий составила 96 тыс. руб.», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее юрист Лашкевич рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что за незаконную рыбалку и охоту на территории Подмосковья возможен штраф до 500 тыс. руб.