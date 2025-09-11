Штрафы до 500 тыс. рублей: где в Московской области запрещено ловить рыбу и охотиться

День охотника и рыболова отмечается в России 14 сентября. В Московской области мест для таких видов хобби достаточно много, но не на всех из них разрешается ловить рыбу и охотиться. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист компании Право-Сити Павел Лашкевич.

По его словам, охота и рыболовство в Московской области регулируются федеральным и региональным законодательством. Основными документами являются Федеральные законы «Об охоте» и «О рыболовстве», Водный кодекс, КоАП РФ, а также местные нормативные акты, такие как постановления губернатора Московской области и правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна.

Охота

В отношении охоты на территории области установлены четкие ограничения. Запрещено охотиться в населенных пунктах, на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах, на землях обороны и безопасности.

«Законная охота возможна только в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях при наличии охотничьего билета и соответствующего разрешения. К разрешенным видам относится любительская, спортивная охота, а также охота в научных целях и для регулирования численности животных», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

За нарушения правил охоты, продолжил он, предусмотрена административная ответственность со штрафом для граждан от 500 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 35 тыс. рублей.

«Уголовная ответственность по статье 258 УК РФ наступает за незаконную охоту с причинением крупного ущерба и может повлечь штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет. Дополнительными мерами являются конфискация орудий охоты и лишение права осуществлять охотничью деятельность», — добавил Лашкевич.

Рыбалка

Рыболовство также имеет ряд ограничений. Запрещена ловля рыбы в заповедниках, заказниках, рыбоводных хозяйствах, в период нереста (обычно апрель-май), с использованием запрещенных орудий лова, а вблизи гидротехнических сооружений — на расстоянии ближе 500 метров.

«Разрешено любительское рыболовство на водоемах общего пользования с суточным лимитом не более пяти килограммов рыбы на человека, а также на платных рыболовных хозяйствах согласно установленным правилам. Ответственность за нарушение правил рыболовства включает административные штрафы: для граждан от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц от 100 до 200 тыс. рублей», — отметил юрист.

Уголовная ответственность, по словам эксперта, предусмотрена за незаконную добычу водных биоресурсов в крупном размере и может повлечь штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы. Во всех случаях нарушения возможно возмещение ущерба, исчисленного по специальным таксам, сверх назначенного штрафа.

«Таким образом, осуществление охоты и рыболовства в Московской области требует строгого соблюдения установленных правил. Охота разрешена исключительно в специально отведенных угодьях при наличии соответствующего разрешения, а рыболовство — на водоемах общего пользования с соблюдением установленных ограничений по срокам, объему и орудиям лова. Нарушение этих требований влечет за собой применение мер административной или уголовной ответственности», — заключил Лашкевич.

