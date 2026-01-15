Россиянин решил остаться жить в гостинице без продления оплаты

Постоялец отказался выселяться из номера в ранее согласованное время, что привело к скандалу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Кузбасса.

По информации ведомства, инцидент произошел в междуреченской гостинице. 48‑летний местный житель не покинул номер своевременно. Администратор напомнила постояльцу о его обязательствах. Мужчина спал. На визит сотрудника гостиницы отреагировал агрессивно: создавал угрозу окружающим.

В ведомстве отметили, что персонал вызвал на место происшествия сотрудников Росгвардии для предотвращения обострения конфликта. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным издания, постоялец выражался нецензурно и угрожал персоналу физической расплатой. Просьбы покинуть номер игнорировал.

«Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили эффективность установки охранной сигнализации с устройством для экстренного вызова группы быстрого реагирования. Это позволяет обеспечить надежную защиту для объектов различного назначения. При поступлении тревожного сигнала мобильная группа оперативно прибывает на место, выясняет причину срабатывания и предпринимает меры по задержанию лиц, совершивших противоправные действия.

Ранее сообщалось, что в поселке Коваши пьяный мужчина обстрелял из ружья машину скорой помощи.