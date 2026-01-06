Вызов для «скорой» обернулся стрельбой: пьяный житель Ленобласти атаковал медиков

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел вопиющий инцидент с нападением на медработников.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, 5 января в поселке Коваши 52-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в компании друзей, сам вызвал бригаду скорой помощи.

Однако приехавшим на срочный вызов медикам вместо пациента навстречу вышел вооруженный мужчина. Неожиданно он открыл стрельбу из охотничьего ружья по автомобилю. По счастливой случайности, врачи и фельдшеры успели вовремя покинуть салон машины и не получили телесных повреждений.

Осознав содеянное, нарушитель попытался скрыться от правосудия в близлежащем лесном массиве, прихватив с собой два ружья — модели КО-38 и ИЖ-4. Его розыск был организован оперативно: вскоре злоумышленника обнаружили и задержали бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело. Также компетентные органы решают вопрос о полном и безоговорочном лишении его права на владение оружием через аннулирование всех ранее выданных разрешительных документов.

