Россиянин зашел в аптеку и лег спать на пол: кнопка экстренного вызова помогла провизору выписать «рецепт» для гостя

В Кузбассе между мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и провизором произошел конфликт. Разрешить спорную ситуацию удалось сотрудникам Росгвардии Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на ведомство.

По информации ведомства, инцидент произошел в дневное время в городе Прокопьевске. Мужчина зашел в аптеку. По словам провизора, он лег спать на пол. Сотрудница пыталась принудить мужчину покинуть здание, но он начал конфликтовать. Провизор поняла, что не сможет решить проблему самостоятельно. Она воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники задержали 54-летнего жителя Алтайского края. Специалисты также обратили внимание на признаки алкогольного опьянения. Гражданин ранее был судим. Нарушителя передали сотрудникам органов внутренних дел, которые установят все детали происшедшего и примут необходимые меры для наказания мужчины.

«Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что пьяный дебош в больнице на Литейном завершился сотрясением мозга у санитара.