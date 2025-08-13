Россиянка избила парикмахера феном и разгромила салон из-за претензий к работе

Россиянка избила парикмахера феном и разгромила салон из-за претензий к качеству предоставляемых услуг, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

По информации ведомства, 46-летняя парикмахер обратилась в больницу после нападения клиентки, а также проинформировала о происшедшем правоохранителей. Медики диагностировали ушибы и перелом мизинца на руке. Судебная экспертиза установила, что женщина получила телесные повреждения средней тяжести. Подозреваемую в нападении задержали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. 43-летняя женщина не смогла пояснить причину своего поступка.

По данным ведомства, конфликтные отношения между парикмахером и клиенткой сложились несколько месяцев назад. Потерпевшая рассказала, что жительница Кемерово неоднократно приходила в салон и заявляла о различных претензиях. Женщина была недовольна качеством предоставляемых услуг. Парикмахер уверена в необоснованности претензий. Во время последнего визита клиентка вела себя особенно агрессивно.

«Когда посетительница в очередной раз пришла в салон, то разбросала кашпо с цветами, предметы декора студии красоты и парикмахерские принадлежности, а также нанесла несколько ударов феном сотруднице салона», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, в рамках возбужденного дела нападавшей могут назначить наказание в виде заключения в колонии сроком до трех лет.

