Во Владикавказе мужчина пытался забить собаку молотком в парке

Во Владикавказе произошел инцидент, в котором экс-работник городского парка развлечений совершил попытку убийства собаки, обитающей на территории парка, при помощи молотка. Об этом сообщил телеграм-канал ALL IN LOVE, ссылаясь на свидетельства очевидца.

Согласно рассказу, пес по кличке Тумба, давно живущий в детском парке и отличающийся миролюбивым характером, отдыхал рядом с девушкой в тире. Внезапно к ней обратился бывший коллега с просьбой оставить его наедине. Когда девушка вернулась, помещение оказалось запертым.

«Слышно удар. Слышно как орет, просто с ума сходит собака. Я не думала, что на такое способен человек», — рассказала она.

Видеозапись нападения на животное появилась в телеграм-канале «ЧП / Владикавказ #1». На кадрах видно, как мужчина в светлой кепке наносит несколько ударов молотком, скрытых от обзора камеры. После этого злоумышленник берет заранее подготовленный черный пакет, предположительно, для транспортировки убитой собаки.

По информации ALL IN LOVE, у Тумбы диагностированы серьезные травмы, включая частичную или полную потерю зрения, отек головного мозга и перелом черепа. Автор канала отмечает, что нападавший может избежать наказания благодаря влиятельному родственнику, занимающему высокий пост. Сотрудники парка выражают опасения, что виновник останется безнаказанным.

Ранее сообщалось, что нижегородский пес Кругетс, похудевший на 40 кг, умер.