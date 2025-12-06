Россиянка посещает психолога после обнаружения скрытой камеры в туалете ломбарда

Сотрудница сети ломбардов в Барнауле стала жертвой скрытого вторжения в личное пространство, обнаружив в служебной уборной миниатюрную камеру наблюдения. Устройство было зафиксировано под раковиной, и девушка успела задокументировать нарушение с помощью смартфона, сохранив визуальные доказательства, сообщил MK.RU.

По информации издания, сотрудница приняла решение об увольнении. Основным требованием к администрации стало немедленное уничтожение всех видеозаписей, сделанных скрытым устройством. При этом правоохранительные органы она решила не информировать.

По данным издания, психологическое состояние сотрудницы серьезно пострадало: пережитый стресс привел к необходимости регулярных сеансов у психолога. По словам пострадавшей, терапия пока не смогла полностью устранить последствия психологической травмы, вызванной нарушением личных границ.

Как выяснилось, практика скрытого видеонаблюдения в служебных помещениях, включая уборные, иногда применяется руководством отдельных ломбардов. По информации от работников отрасли, это связано с необходимостью предотвращения хищений золотых изделий и бриллиантов, которые являются основным товарооборотом таких учреждений.

