Камеры в туалетах школы: власти Балашихи прокомментировали скандал из Сети

Информация о размещении камер видеонаблюдения в туалетах школы № 8 в балашихинском микрорайоне Кучино, активно распространявшаяся в социальных сетях, оказалась фейком. Как передает REGIONS , администрация учебного заведения и муниципальные власти официально опровергли эти слухи, вызвавшие бурную дискуссию среди пользователей.

В МАОУ СОШ № 8 ни в одной туалетной, умывальной комнате камеры видеонаблюдения не установлены. В администрации Балашихи подчеркнули, что информация является фейком. К тому же, вопрос об установке камер даже никогда не рассматривался.

Тем не менее, этот инцидент вскрыл волнующий некоторых вопрос. В соцсетях пользователи отметили, что камеры помогли бы бороться с актами вандализма в школьных санузлах. Сторонники видеонаблюдения, которое могло бы вестись только в проходах, а не в самих кабинках, считают его эффективным инструментом против порчи имущества. Законодательство не запрещает такие меры — места установки внутренних камер определяются руководством учреждения самостоятельно.

Ярким примером стала школа № 25, где камеры в мужских туалетах появились по инициативе родителей после обсуждения на общем собрании. Для этого даже разработали специальное Положение о видеонаблюдении, которое утвердил директор и согласовал Управляющий совет, а всех учащихся заранее оповестили о нововведении.

Однако этот эксперимент оказался краткосрочным — после поступления жалоб от других родителей камеры демонтировали, не проработав и нескольких дней. На данный момент видеонаблюдение в туалетах всех школ Балашихи отсутствует, а профилактика вандализма ведется традиционными методами — через воспитательные беседы с учениками.

