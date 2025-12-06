Россиянку не пустило в метро ее же отражение: курьезный случай произошел также в магазине

Жительница Нижнего Новгорода не смогла расплатиться по биометрии в метро и магазинах города после проведения процедуры по увеличению губ, сообщило издание URA.RU.

Как передает телеграм-канал URA.RU, первым тревожным звонком стал отказ турникета в подземке пропустить пассажирку, чьи черты не совпали с цифровым шаблоном. Позже аналогичная проблема возникла и на кассах в нескольких торговых точках, где девушка планировала рассчитаться с помощью биометрии.

В беседе с изданием пластический хирург Надежда Рождественская пояснила, что подобные инциденты — прямое следствие кардинального изменения внешности. Любое серьезное косметологическое вмешательство способно повлиять на ключевые параметры, которые считывает нейросеть.

Врач дала практический совет: для восстановления доступа к платежным сервисам необходимо обратиться в банк с официальной справкой из клиники, подтверждающей проведение процедуры. Однако эксперт отметила и временный характер такого решения. Поскольку филлеры со временем рассасываются, губы могут вернуться к прежнему объему, что снова внесет несоответствие в биометрические данные и создаст новые сложности при оплате.

