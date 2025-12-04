«Смартфон давно живет своей жизнью»: как приложения действуют против хозяина

Специалист в области телекоммуникаций Наталья Голицына предупредила пользователей смартфонов о негативном влиянии неиспользуемых приложений на работоспособность устройств. По ее словам, даже те программы, которые не запускаются месяцами, продолжают потреблять системные ресурсы, сообщает IrkutskMedia.ru.

Приложения, установленные в памяти смартфона, могут работать в фоновом режиме, собирая данные, обращаясь к интернету для проверки обновлений и потребляя оперативную память. Это создает постоянную нагрузку на компоненты устройства, что приводит к постепенной деградации его характеристик.

Следствием перегрузки памяти и процессора становятся нестабильная работа системы, самопроизвольное закрытие программ, сбои при сохранении фото и видео, а также невозможность установки важных обновлений операционной системы. Дефицит свободного пространства в хранилище напрямую блокирует загрузку патчей безопасности, повышая уязвимость устройства.

Дополнительная нагрузка ускоряет разряд аккумулятора и способствует нагреву корпуса, что в долгосрочной перспективе сокращает срок службы батареи. Эксперт рекомендует проводить регулярный аудит установленного программного обеспечения и удалять приложения, которые не используются длительное время.

Ранее в МВД России заявили, что появилась новая схема блокировки смартфонов Apple через чужой Apple ID.