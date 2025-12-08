Российский губернатор поручил отстранить главу курской сети аптек

Глава Курской области Александр Хинштейн потребовал немедленного отстранения от должности директора государственной аптечной сети «Курская фармация» Игоря Осипова, обвинив его в сознательном противодействии служебной проверке. Жесткое заявление прозвучало на заседании регионального правительства, трансляция которого была размещена на официальной странице во «ВКонтакте», сообщила «Лента.ру».

Поводом для разбирательства стали многочисленные обращения жителей региона, поступившие летом 2025 года. В августе губернатор поручил провести детальную ревизию деятельности сети, чтобы выяснить ее фактическую роль в обеспечении населения льготными медикаментами.

В ходе отчета на заседании 8 декабря председатель правительства области Александр Чепик сообщил о завершении служебного расследования. По его словам, материалы в отношении ответственных сотрудников областного Министерства здравоохранения и руководства «Курской фармации» будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

