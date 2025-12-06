Мантуров дал поручения по дополнительной поддержке жителей Курской области

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров провел совещание по оказанию помощи Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина. По его итогам вице-премьер дал ряд поручений по организации дополнительной поддержки региона.

В совещании также приняли участие министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также губернатор Курской области Александр Хинштейн и представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Новые меры поддержки включают выделение средств на ремонт жилья, которое жители Курской области были вынуждены покинуть в целях безопасности.

Также первый вице-премьер РФ поручил разработать механизм компенсации утраты личного транспорта в результате действий ВСУ.

По словам Мантурова, общий объем федеральной помощи региону за последние два года превысил 220 млрд руб. Из этой суммы около 190 млрд руб. было направлено на адресную поддержку жителей пострадавших районов.

«В первую очередь речь идет о выплатах населению региона ежемесячной материальной помощи в размере 65 тыс. рублей. Она вводилась до момента освобождения Курской области и была продлена в мае по просьбе губернатора», — сказал первый вице-премьер РФ.

Он добавил, что с начала года на эти цели предоставили более 82 млрд руб. Выделенные средства будут направлены и на другие мероприятия, необходимые для жизнеобеспечения региона.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Подмосковья Александр Толмачев заявил, что в регионе еще больше семей с детьми смогут получить новые выплаты.