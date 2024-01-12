Росстат: разница между богатыми и бедными становится менее очевидной

В 2021 году доходы 10% богатейших в 10,3 раза превысили доходы 10% беднейших. Согласно данным 2022 года, доходы богатейших теперь превышают доходы беднейших только в девять раз. Процентное соотношение населения для анализа выбиралось то же, что и при исследовании ситуации в 2021 году.

Было также определено, что в 2022 году россиян, которые ежемесячно получают более 100 тысяч рублей, можно относить к группе наиболее обеспеченных. Люди, которые зарабатывали в 2022 году около 11 тысяч рублей каждый месяц, вошли в категорию с самыми низкими доходами.

Основным источником доходов для всех категорий стала трудовая деятельность: официальная работа, самозанятость, частное предпринимательство.

Ранее экономист Ольга Тарасова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие товары в 2024 году станут для россиян более доступными и что уже происходит на столичном рынке недвижимости.