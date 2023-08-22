Рост цен и дефицит продуктов: обзор продовольственной ситуации в Ставрополье

В Ставропольском крае зафиксирован рост цен на курятину, и наблюдается дефицит сахара, сообщает newstracker.ru .

Рост цен на куриное мясо составил 12.3%. Об этом проинформировал глава минэкономразвития региона Денис Полюбин. Если ранее курятину можно было приобрести по цене 160 рублей за килограмм, то теперь цена составляет 200 рублей.

Причина подорожания – рост себестоимости мяса кур, который составил 20%. В свою очередь этот процесс спровоцирован разными факторами: подорожанием инкубационного яйца, ростом цен корма, а также медикаментов.

Глава минэкономразвития региона Денис Полюбин также отметил, что в цену закладывают заработные платы сотрудников, которые недавно были повышены. Также значение имеют коммунальные платежи.

Кроме того, жители заявили о дефиците сахара. 21 августа состоялся прямой эфир губернатора Ставрополья, в ходе которого политик отвечал на вопросы местных жителей. Люди рассказали губернатору, что сахар местного производителя практически невозможно найти на прилавках магазинов.