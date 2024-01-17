Ростовский медик рассказала, что взять с собой на Крещение для купания в проруби

Ростовский медик Светлана много лет подряд приходит к местам, которые оборудованы для купания в крещенскую ночь, чтобы окунуться. Она поделилась рекомендациями, что лучше взять с собой в первый раз: растирку для тела, теплые вещи, термос с горячим чаем, сообщает rostovgazeta.ru .

Светлана напомнила, что купаться в проруби рекомендовано только здоровым людям. Резкое охлаждение тела — стресс даже для здорового, просто он легче сможет его перенести. После ныряний лучше сразу накинуть на тело что-то теплое.

«Не натягивать на тело сложные вещи типа брюк и свитеров — так можно замерзнуть, а именно накидывать. Такие вещи, конечно же, нужно приносить с собой из дома», — отмечает RostovGazeta Светлана.

После купания можно растереть тело. Потом накинуть на себя теплый махровый халат, предварительно вытерев тело полотенцем. Лучше сразу начать согреваться изнутри при помощи горячего чая.

В первый раз можно не окунаться полностью, а зайти в воду по колено. Светлана советует дебютантам спускаться по ступенькам, а не нырять.

Предварительно лучше начать подготовку дома. Примерно за две недели до 19 января постепенно обливаться холодной водой.

«Сперва нужно начать с теплой, комфортной воды, делая ее с каждым днем холоднее и холоднее. Также, можно сперва обливать плечи, потом добавить руки, ноги, а потом уже все тело. Главное, приучать организм к холодной воде постепенно. И если дома от обливания не последует никаких негативных явлений, тогда уже можно уверенно пробовать первый заход купания на Крещение», — рекомендует собеседница RostovGazeta.

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