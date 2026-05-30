За два дня до лета — сугробы по колено: Хабаровский край засыпало снегом перед началом июня

Сугробы появились в поселках Хабаровского края всего за два дня до наступления лета. Об этом рассказала РИА Новости жительница одного из таких населенных пунктов, носящего теплое название Солнечный. Агентство разместило новость в своем телеграм-канале.

«Ходила в футболке, а сейчас все в снегу», — отметила собеседница РИА Новости.

По информации РИ А Новости, кадрами с заметенными снегом дворами и улицами делились в социальных сетях и жители Ванинского района Хабаровского края. Водителям местные власти и дорожные службы рекомендовали быть предельно осторожными на трассах: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий.

Мощный снегопад обрушился на поселок Горный, а также на несколько соседних с ним районов, сообщил телеграм-канал Baza. К утру улицы, припаркованные автомобили и окрестные сопки оказались полностью скрыты под белым покрывалом. На проезжей части выросли внушительные сугробы. По словам местных жителей, осадки не прекращаются до сих пор.

Согласно данным телеграм-канала «Прямой Эфир», сугробы за два дня до начала календарного лета появились в Забайкалье, на Камчатке и в Якутии.

Ранее сообщалось, что снежная буря в ХМАО в середине мая побила рекорд 86-летней давности.