Клин замерз, Москва согрелась: температурный разброс в регионе — что ждать в выходные?

Эксперт метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус в канале на платформе «Макс» проинформировал, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни, 30 и 31 мая.

Очередное арктическое вторжение в центр Европейской части России подходит к концу. Пик похолодания, по данным синоптика, пришелся на прошедшую ночь. Уже начиная с сегодняшнего дня, 30 мая, в показаниях термометров начнет ощущаться небольшой, но все же заметный рост температуры.

По информации Леуса, минувшая ночь стала третьей подряд на территории Центрального федерального округа, когда фиксировались локальные заморозки. На этот раз столбики термометров опустились ниже нуля в Тульской области. В городе Узловая минимальная температура составила -0,2 градуса.

В столице температурные показатели варьировались от +6,1 градуса в Тушине до +8,3 градуса на Балчуге. На базовой метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, температура не опускалась ниже +6,9 градуса, отметил специалист.

«Угроза заморозков в столичном регионе миновала», — отметил специалист.

По данным эксперта, в Московской области холоднее всего оказалось в северной части региона. В Солнечногорске минимальная температура составила +1,1 градуса, в Ново-Иерусалиме — +1,0 градуса. Самая низкая температура в Подмосковье зафиксирована в Клину — там столбик термометра опустился до +0,9 градуса.

«В ночь на воскресенье столь низких температур уже не ожидается и угроза заморозков отступила до осени. В Москве ближайшей ночью +6…+8°, на территории Московской области – +4…+9°. Ну а ко 2 июня температурные показатели вернутся в климатическое русло», — сообщил эксперт Леус.

