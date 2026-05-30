Гадание на суженого, украшение дома цветами и отказ от работы: священник рассказал, что разрешено в День Святой Троицы

Руководитель молодежного отдела Ставропольской епархии священник Альвиан Тхелидзе в беседе с «Известиями» рассказал , как Церковь реагирует на некоторые народные обычаи, связанные с празднованием троицы. Так, в этот день незамужние девушки могут гадать, появится ли в их жизни в скором времени суженый. Прихожане приходят в храм с букетами цветов. Некоторые люди в праздничный день отказываются от любой работы.

Гадания в День Святой Троицы

По словам священника, Русская православная церковь не одобряет народные приметы и суеверия, которые в народной традиции связывают с одним из главных православных праздников — Днем Святой Троицы. Церковь также отрицательно относится к различным гаданиям, в том числе на суженого, которые в народной культуре нередко приурочивали к Троице.

Такие обычаи, подчеркнул священник, не имеют ничего общего с христианским смыслом праздника и не одобряются церковью. Верующим рекомендуется в этот день посещать храм и молиться, а не следовать суеверным традициям.

«Конечно, христианство всегда выступает против гаданий», — подчеркнул он.

Отказ от любой работы

Комментируя укоренившийся обычай не работать в праздничный день, священник Альвиан Тхелидзе пояснил, что наши предки действительно старались избегать физического труда на Троицу. Однако, по его словам, безделье никогда не было самоцелью: свободное время посвящали молитве, посещению храма и общению с близкими.

«Любой воскресный день, не только Троица, в традиционной христианской культуре считается днем, посвященным Богу. Но это не значит, что человеку нельзя заняться какими-то простыми бытовыми делами — например, пришить оторвавшуюся пуговицу или загрузить вещи в стиральную машину. Конечно, такие повседневные дела допустимы. Однако в целом в этот день лучше не впахивать до потери пульса, а отдохнуть и помолиться», — отметил священник.

Украшение цветами: разрешено или нет?

По словам священнослужителя, в этот праздник храмы принято украшать зеленью. Она служит символом жизни и духовного обновления. Священнослужители надевают облачения зеленого цвета, а церковные интерьеры оформляют тканями соответствующих оттенков.

«Многие в этот день приходят в храм с букетами цветов и зеленью. Это нормальная традиция, в ней нет ничего плохого», — добавил священник.

Ранее священник Жиляков рассказал, имеет ли значение размер поминальной свечи.