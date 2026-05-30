Тело женщины найдено: инструктор разбиралась, куда могли деться сапы пропавшей в Омске пары

Сапборды, принадлежавшие семейной паре, пропавшей в Омске во время прогулки по воде, могли быть забраны рыбаками или местными жителями. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала омский инструктор по сапсерфингу Екатерина Кулевец.

По информации издания, в понедельник, 25 мая, 43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко отправились кататься на сапбордах и не вернулись. О пропаже людей в четверг сообщило региональное управление МВД. Ведомство начало поисковую операцию.

В субботу, 30 мая, представители силовых ведомств проинформировали агентство о том, что тело пропавшей женщины было найдено силами волонтеров и родственников. Мужчина до сих пор не обнаружен, его поиски не прекращаются. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившейся трагедии.

«Пара жила недалеко от Иртыша. Скорее всего они пошли до реки пешком. Судя по прошлым фото и видео их сплавов, они не пользовались спас-жилетами. Также, сейчас пишут, что ищут сапы, но их могло прибить к берегу, где-нибудь в кустах. Также, как с воды, так и у берега их могли забрать рыбаки или местные жители. По тому, что могло произойти, не готова сказать, так как возможных вариантов множество», — рассказала РИА Новости Екатерина Кулевец.

По одной из основных версий следствия, пропавшие стали жертвами несчастного случая на воде, сообщило РИА Новости. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Свою версию произошедшего выдвинул и руководитель тур-клуба «Осибиревшие» Сергей Лебединский. Путешественник считает, что пара могла утонуть, пытаясь спасти друг друга в холодной воде.

