30 мая — Троицкая родительская суббота: священник рассказал, имеет ли значение размер поминальной свечи

Благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков в беседе с РИА Новости рассказал , имеет ли значение размер свечей, которые прихожане ставят в храме для поминовения усопших родственников.

Священник пояснил, что для Бога важна не цена или размер купленной свечи, а искренняя молитва верующего и его внутреннее расположение. Свеча — это, прежде всего, добровольное пожертвование в пользу храма. Ее величина отражает лишь материальные возможности конкретного человека: кто-то может принести большее пожертвование, а кто-то — меньшее.

«В притче о лепте вдовы сказано, что не размер пожертвования является решающим. Ко всему нужно подходить с духовной рассудительностью», — рассказал священник.

В материале РИА Новости отмечено, что Вселенская родительская суббота, которую также называют Троицкой, — это день особого поминовения усопших православных христиан. Она отмечается накануне праздника Святой Троицы. В 2026 году этот день выпадает на субботу, 30 мая.

В день Вселенской родительской субботы верующие молятся не только о своих умерших близких — родственниках, друзьях или знакомых. По словам священника, в этот день положено поминать всех усопших православных христиан, включая тех, кто погиб в военных конфликтах, при стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах, а также о без вести пропавших.

Раннее священник Ланский рассказал, почему Троица всегда совпадает с буйным цветением.