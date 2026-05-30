«Каролина» Свечникова и Никишина вышла в финал Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились финалисты Кубка Стэнли. К «Вегас Голден Найтс» присоединились «Каролина Харрикейнз», завершившие серию с «Монреаль Канадиенс» со счетом 4-1.

В пятом матче серии «Каролина» уже в первом периоде обозначила серьезное преимущество. Тейлор Холл, Логан Станковен и Эрик Робинсон забросили три шайбы. Во втором периоде Джексон Блэйк и Шейн Гостисбер довели дело до разгрома. В заключительном игровом отрезке команды обменялись голами. У «Монреаля» отличился Кол Кофилд, а закрыл счет голам Сет Джарвис, которому ассистировал Андрей Свечников. В итоге — 6:1.

«Харрикейнз» вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 2006 года, когда они стали обладателями трофея.

Два российских хоккеиста станут обладателями Кубка Стэнли при любом исходе финала». За «Каролину» выступают Андрей Свечников и Александр Никишин, за «Вегас» — Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Последний уже дважды поднимал над головой Кубок Стэнли, побеждая в составе «Сент-Луиса» и «Вегаса».