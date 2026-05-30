Балкон — бомба замедленного действия: эксперт назвал предметы, которые могут устроить пожар или взрыв

Под воздействием прямых солнечных лучей на открытом балконе или подоконнике различные предметы могут нагреваться значительно сильнее, чем окружающий их воздух. Особенно это касается изделий из металла, темного пластика, стекла, а также устройств в герметичных корпусах. Об этом в беседе с RT предупредил заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

По словам специалиста, в теплый сезон на балконе категорически не рекомендуется хранить устройства, оснащенные литий-ионными аккумуляторами. В зоне риска — пауэрбанки (внешние аккумуляторы), электросамокаты, ноутбуки, шуруповерты, старые мобильные телефоны и любые аккумуляторные батареи. Все эти приборы крайне чувствительны к воздействию высоких температур.

«При нагреве ускоряются химические процессы, возрастает внутреннее давление и повышается риск повреждения элементов аккумулятора. В неблагоприятных условиях это может привести к тепловому разгону, возгоранию и распространению огня на окружающие предметы», — предупредил эксперт.

Кроме того, как отметил эксперт, размещение бытовой электроники на балконе также не приносит ей никакой пользы и может значительно сократить срок ее службы.

«Роутеры, удлинители, зарядные станции, колонки и другая техника рассчитаны на работу в определенном температурном диапазоне. При перегреве ухудшается теплоотвод от электронных компонентов, а свойства изоляции могут меняться. В результате техника начинает работать нестабильно, а поврежденные элементы могут стать источником локального перегрева или искрения», — объяснил Буряков.

Помимо этого, эксперт предупреждает: на балконе нельзя хранить аэрозольные емкости, монтажную пену, различные растворители, горючее для садового инвентаря (бензин), ацетон и прочие легковоспламеняющиеся жидкости и составы.

«При нагреве содержимое герметичной ёмкости расширяется, из-за чего растет давление внутри корпуса. Если баллон долго находится на солнце, клапаны и соединения могут не выдержать нагрузки. Это повышает риск разгерметизации, выброса горючих паров или разрушения емкости», — рассказал специалист.

Специалист также добавил, что многие материалы остро реагируют на перепады температур и воздействие солнечного тепла. При продолжительном нахождении в условиях жары и под ультрафиолетовыми лучах их свойства неизбежно ухудшаются. В итоге такие предметы утрачивают свои рабочие качества задолго до истечения заявленного срока хранения.

«Опасность представляют и пластиковые канистры, контейнеры и упаковка с бытовой химией. Под действием ультрафиолета полимеры постепенно теряют прочность и становятся более хрупкими. После этого емкость хуже выдерживает внутреннее давление и механическую нагрузку. При повреждении упаковки химические вещества могут испаряться быстрее, особенно в замкнутом пространстве», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в идеальных условиях батарея ноутбука проработает пять лет.