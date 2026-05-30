Атака БПЛА на регионы России 30 мая: пострадавшие в Таганроге, пожар в порту, возгорание танкера

В ночь с 29 на 30 мая дежурными средствами противовоздушной обороны России было перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Информацию в канале на платформе «Макс» опубликовали Минобороны РФ.

Атака БПЛА в ночь на 30 мая: официальные данные Минобороны

Согласно информации официального ведомства, отражение воздушной атаки осуществлялось в промежутке с 20:00 вечера 29 мая до 7:00 утра 30 мая по московскому времени.

По данным ведомства, уничтожение беспилотных летательных аппаратов происходило в небе над 11 российскими регионами: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, дроны сбивали над Краснодарским краем, Республикой Крым, а также в воздушном пространстве над акваторией Азовского моря.

Губернаторы некоторых регионов в мессенджерах (телеграм-канале и платформе «Макс») проинформировали о последствиях атак.

Ростовская область: возгорание танкера и резервуара с топливом на территории порта в Таганроге

Утром 30 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обнародовал уточненные данные, касающиеся ночного налета украинских дронов. По словам главы региона, ударам подверглись несколько муниципалитетов, в том числе и областной центр — Ростов-на-Дону.

По информации главы региона, в Таганроге в результате прилета беспилотника в частное жилое строение пострадали двое местных жителей — мужчина и женщина. Пострадавших оперативно госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Губернатор обратился к пострадавшим с пожеланиями скорейшего выздоровления и пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.

По информации губернатора, в регионе продолжается ликвидация последствий на земле после падения обломков и прямых попаданий БПЛА.

«Возгорание танкера и объектов на территории порта в Таганроге ликвидировано. Утечки мазута не зафиксировано. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Слюсарь.

Белгородская область: при атаке FPV-дрона погибли два человека

В поселке Октябрьский, расположенном на территории Белгородского округа, беспилотный летательный аппарат типа FPV атаковал легковой автомобиль. В результате полученных травм два человека мужского пола скончались на месте трагедии. Региональные власти принесли соболезнования родственникам и близким погибших. Соответствующая информация была размещена в канале «Макс» оперативного штаба Белгородской области в ночь на 30 мая.

«В результате детонации дрона погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования семье погибшего... Информация о повреждениях уточняется», — указано в сообщении.

Атака БПЛА: первые действия каждого гражданина

Сотрудники экстренных служб делятся рекомендациями:

При нахождении внутри здания требуется оперативно переместиться на нижние уровни — в цоколь, подвал или подземную парковку. Важно выбрать пространство без оконных проемов: подойдет санузел либо участок коридора, расположенный между несущими стенами. Следует присесть на пол, избегая близости к окнам. Категорически запрещено использовать лифт.

Для тех, кто оказался на улице, необходимо срочно найти укрытие в ближайшем капитальном строении, подземном переходе или паркинге. Если виден приближающийся дрон, надо как можно быстрее выйти из зоны его прямой видимости, двигаясь по возможности зигзагами. После этого обязательно позвонить по номеру 112 и сообщить о беспилотном летательном аппарате.

