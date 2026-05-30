В Химках запустили производство активных фармсубстанций до 50 тонн в год

В Химках в пятницу, 29 мая, на базе группы компаний «ХимРар» состоялось торжественное открытие нового производственного комплекса, предназначенного для выпуска активных фармацевтических субстанций, сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, на площадке будет организован полный цикл производства инновационных лекарственных препаратов. Как отметили участники церемонии, это позволит выйти на новый уровень в развитии отечественной фармацевтической отрасли и укрепить лекарственную безопасность страны.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Химки Инна Федотова, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, а также заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Производство фармацевтических субстанций позволит снизить зависимость от зарубежных поставок, укрепить технологический суверенитет страны и обеспечить пациентов современными отечественными препаратами. Для Химок это не просто новое производство. Это инвестиции в науку, высокотехнологичные рабочие места и будущее российской медицины», — подчеркнула Инна Федотова.

Проектная мощность предприятия составляет до 50 тонн активных фармацевтических субстанций ежегодно. Проект реализован компанией «АФС-Технологии» (входит в ГК «ХимРар») при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

«Открытие такого производства — это вклад в здоровье нации и лекарственную безопасность страны», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

В администрации отметили, что «ХимРар» является одним из крупнейших российских разработчиков инновационных лекарственных препаратов. В 2026 году организация вошла в пятерку лучших фармацевтических компаний и была удостоена звания «Компания года» в категории нишевых фармпроизводителей.

