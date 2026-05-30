Куда уходят деньги при снижении ставки: облигации вместо вкладов — но массового исхода вкладчиков пока не случится?

По словам специалиста, по мере того как доходность банковских вкладов начинает снижаться, определенная часть инвесторов постепенно переориентируется на инструменты фондового рынка с более высокой потенциальной доходностью. Наибольший интерес, как подчеркнула Залегдинова, вызывают облигации. Причина в том, что понижение процентных ставок, как правило, способствует росту их рыночной стоимости.

«Кроме того, на фоне смягчения денежно-кредитной политики повышается интерес к акциям компаний, ориентированных на внутренний спрос, поскольку более доступное финансирование способно поддерживать деловую активность и корпоративные прибыли», — пояснила она.

Однако, как пояснила эксперт, рассчитывать на стремительный и масштабный перелив капитала с депозитных счетов на биржу пока не приходится. Даже после нескольких этапов понижения ключевой ставки, по мнению эксперта, доходность банковских вкладов остается достаточно привлекательной, если сравнивать ее с показателями прошлых лет. К тому же многие вкладчики по-прежнему ставят во главу угла сохранность своих средств и стабильность получаемого дохода, а не максимальную доходность.

«Скорее всего, мы увидим постепенное перераспределение части новых сбережений в пользу инвестиционных инструментов, а не масштабный вывод уже размещенных депозитов. В ближайшие кварталы можно ожидать замедления темпов роста вкладов при одновременном повышении интереса к облигациям, фондам и отдельным сегментам рынка акций. Для большинства частных инвесторов наиболее вероятным сценарием станет не отказ от вкладов, а более диверсифицированный подход к управлению личными финансами», — заключила Залегдинова.

