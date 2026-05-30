Два дрона сбиты над Ульяновской областью: обломки одного из дронов упали на промзону

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем аккаунте на платформе «Макс» проинформировал подписчиков о том, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, сообщило РИА Новости. Он поделился также информацией о последствиях вражеской атаки.

По информации главы региона, фрагменты одного из сбитых дронов упали на территории промышленной зоны областного центра. Жертв и разрушений нет.

Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА, а также воздержаться от публикации в социальных сетях видео и фотографий с мест работы средств ПВО и падения обломков.

«Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы», — сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая уничтожение беспилотных летательных аппаратов происходило в небе над 11 российскими регионами России.