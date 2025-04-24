Русские, марийские и коми-пермяцкие блюда: в Пермском крае популяризируют национальную кухню

По данным издания, победитель конкурса «Креативный музей» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Потанина представил масштабный культурно-гастрономический проект «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах», который теперь будет реализован в Пермском крае на протяжении ближайших нескольких лет.

«В переводе с коми-пермяцкого на русский язык: сур — деревенское пиво, нянь — хлеб; черинянь — рыбный пирог», — сообщил properm.ru.

Руководитель проекта рассказала, что в регионе пройдут различные выставки. Посетителей познакомят с особенностями охоты и рыболовства. Гостям покажут старинные предметы. Второй этап проекта — выращивание овощей и фруктов своими руками для приготовления блюд. Все желающие смогут принять участие в акции. Культурные растения появятся на огороде в Хохловке.

Третий этап проекта — ужины с блюдами национальных кухонь, отметила руководитель проекта. Гостям мероприятий позволят не просто продегустировать еду кухни трех народов, но и принять участие в кулинарных мастер-классах. Кроме того, на базе Хохловки проведут массовые праздники. Это позволит гостям познакомиться с особенностями традиций и культуры региона.

«Еще в советское время пермские ученые собрали богатейший этнографический материал, путешествуя по селам Севера Прикамья. Полевые дневники экспедиций станут уникальным источником рецептов национальных блюд, которые планируется возродить и представить широкой публике», — сообщил properm.ru.

По информации издания, организаторы будут снимать ролики о том, как принято готовить в коми-пермяцких деревнях. Для домашнего приготовления блюд на сайте музея опубликуют видеоинструкцию.

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