Русский Халк поделится секретами подготовки к мировому рекорду на открытой тренировке в Люберцах

Во вторник, 16 декабря, в 12:00 на стадионе «Урожай» в поселке Томилино городского округа Люберцы легендарный силач Сергей Агаджанян и многократный рекордсмен мира, известный под прозвищем Русский Халк, проведет открытую предновогоднюю тренировку. Об этом проинформировали в Федерации силового экстрима России, сообщил REGIONS.

Программа включает яркое показательное выступление самого силача. Кроме того, Сергей подробно и искренне расскажет молодому поколению о всех сложностях и особенностях подготовки к установлению беспрецедентного мирового рекорда.

Сергей планирует синхронно выполнить два действия: удерживать автомобиль на специальной платформе и надувать медицинские грелки до момента их разрыва. Подобный комбинированный трюк до настоящего времени не был осуществлен ни одним экстремалом в мировой практике.

На предстоящей встрече Русский Халк поделится персональными тренировочными методиками и собственными наработками в области восстановления после изматывающих нагрузок. Присутствующие также станут свидетелями серии уникальных силовых номеров в исполнении Русского Халка.

Атлет продемонстрирует подъем специальной платформы с расположенными на ней молодыми людьми. Далее зрители увидят, как он сгибает о зубы металлический прут диаметром 14 миллиметров. В продолжение выступления силач скрутит в плотную спираль обычную чугунную сковороду, а также осуществит последовательный излом нескольких стальных строительных шпилек.

Возрастные ограничения на данный момент не указаны.

Ранее сообщалось, что Русский Халк из Подмосковья помог сибирскому силачу натренироваться перед сенсационным рекордом.