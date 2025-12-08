«Русский Халк» из Подмосковья помог сибирскому силачу натренироваться перед сенсационным рекордом

В Омске 30 января 2026 года в 15:00 по местному времени состоится событие, способное переписать историю силового экстрима. Многократный рекордсмен мира Полад Мусаев, передает REGIONS , предпримет попытку установить уникальное достижение — согнуть под водой несколько стальных арматур за строго ограниченное время.

Инициатором и наставником в подготовке этого необычного испытания выступил легендарный спортсмен, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян, известный в мире как «Русский Халк».

Попытка рекорда, который будет официально зафиксирован Международным союзом стронгмена-силового экстрима, посвящена объявленному в России Году единства народов. Условия, разработанные Агаджаняном, намеренно ужесточены до предела: за пять минут Мусаев должен, находясь полностью погруженным в воду, подряд согнуть не менее трех стальных арматур диаметром 20 мм и длиной 1200 мм.

Спортсмен имеет право лишь на кратковременные выныривания для восстановления дыхания, однако сам акт сгибания должен происходить исключительно под водой. Это является невыполнимой задачей для современных «сгибателей» со всего мира. Как подчеркнул Агаджанян, подобное упражнение еще никто не выполнял по столь строгим правилам.

По словам представителей Федерации, сочетание двух ключевых факторов — дефицита кислорода и колоссального сопротивления воды — превращает физическое усилие в экстремальное испытание для организма. Это делает грядущее событие в Омске одним из самых зрелищных в истории силовых шоу. Полад Мусаев уже приступил к специальным тренировкам, которые включают не только развитие силовых показателей, но и адаптацию к работе в условиях гипоксии.

Ранее сообщалось, что Русский Халк Сергей Агаджанян установит мировой рекорд в Люберцах.