«Налоговый подарок для старшего поколения». Работающих пенсионеров хотят освободить от НДФЛ

Депутат Госдумы Александр Аксененко выступил с инициативой об освобождении граждан пенсионного возраста, продолжающих трудовую деятельность, от уплаты налога на доходы физических лиц. Как сообщает ТАСС , соответствующий документ уже направлен парламентарием в правительство.

«Принимая во внимание необходимость стимулирования занятости старшего поколения в условиях кадрового дефицита, представляется целесообразным рассмотреть вопрос об освобождении от налогообложения доходов, получаемых физическими лицами, достигшими пенсионного возраста и продолжающими трудовую деятельность», — говорится в тексте обращения.

Аксененко подчеркнул, что работающие пенсионеры располагают квалификацией и опытом, которые приобретают особую значимость в условиях нехватки кадров. При этом, по его словам, человек, решивший продолжить работу после выхода на пенсию, выплачивает НДФЛ со своего заработка на общих основаниях. Парламентарий считает, что освобождение подобных доходов от налогообложения стало бы справедливым и действенным инструментом поддержки — об этом сообщает пресс-служба фракции.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия неработающих россиян в июле составила 25,8 тыс. руб.