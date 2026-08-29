«Двойная прибавка». Сентябрьское повышение пенсий: кто получит почти 19 тысяч рублей?

С сентября 2026 года перерасчет пенсионных выплат коснется граждан, достигших 80-летнего возраста в августе, а также тех, кому в этом месяце впервые была присвоена первая группа инвалидности. Об этом в интервью РИА Новости сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Увеличение пенсий в сентябре 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в августе исполнилось 80 лет или впервые была установлена инвалидность первой степени. Для этих категорий пенсионеров предусмотрены двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход», — пояснил Балынин.

С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля, надбавка за уход — 1 413,86 рубля, уточнил эксперт. При этом если пенсионер одновременно относится к обеим категориям, повышенная выплата устанавливается только по одному из оснований.

Ранее сообщалось о том, что самая высокая средняя пенсия зафиксирована на Чукотке.