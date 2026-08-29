«Двойная прибавка и сюрприз для работающих». Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Страховые пенсии в 2027 году будут повышены в два этапа — 1 февраля и 1 апреля. Об этом в интервью изданию РИА Новости сообщил Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

С 1 февраля выплаты проиндексируют с учетом фактической инфляции по итогам 2026 года, а с 1 апреля проведут дополнительную корректировку, ориентируясь на финансовые показатели Социального фонда. Социальные пенсии и иные регулярные выплаты, по его словам, пересчитают единовременно — 1 апреля, исходя из прогнозируемого роста прожиточного минимума пенсионера.

Для работающих пенсионеров предусмотрен отдельный порядок, отмечается в материале. С 1 августа 2027 года Социальный фонд в автоматическом режиме пересчитает их выплаты с учетом страховых взносов, поступивших от работодателя. При этом размер прибавки ограничен стоимостью трех пенсионных коэффициентов. Кроме того, Чаплин подчеркнул, что плановая индексация военных пенсий запланирована на октябрь 2027 года.

«Льготным категориям граждан, к примеру, бывшим летчикам и шахтерам, надбавки к их пенсиям будут пересматриваться четыре раза в год», — добавил депутат.

Согласно опубликованным данным, с 1 февраля 2027 года ожидается также индексация материнского капитала и всех социальных пособий. Коэффициент повышения определят на основе фактической инфляции за 2026 год, однако конкретные цифры станут известны только по окончании года. Парламентарий напомнил, что в 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет порядка 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка доплата составит 234 тысячи рублей, а если право на сертификат ранее не использовалось — 963 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что пенсии в сентябре повысят 80-летним и инвалидам I группы.