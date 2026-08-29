«Ребенок должен дышать». Педиатр рассказала, сколько времени первокласснику нужно гулять

Первокласснику рекомендуется проводить на улице не менее трех часов ежедневно, сообщила РИА Новости педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент Кемеровского государственного медицинского университета Анна Анисимова.

«Ребенку в возрасте семи лет рекомендуется проводить на свежем воздухе не менее трех часов. Прогулки можно совмещать с физической активностью или тихими играми: наблюдением за природой, сбором материалов для поделок. Оптимально разделять прогулки на две: по полтора часа до и после обеда», — рассказала специалист.

Врач также подчеркнула, что родителям стоит уделять внимание одежде ребенка и объяснять ему, как правильно одеваться по погоде.

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