Какие цветы выбрать для школьного букета — советы Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора в интервью РИА Новости , какие цветы лучше всего подойдут для школьного букета. В ведомстве посоветовали обратить внимание на сезонные и стойкие растения — хризантемы, герберы, астры, георгины, эустомы и гипсофилы.

«Отдавайте предпочтение сезонным и стойким видам — хризантемам, герберам, астрам, георгинам, эустомам и гипсофиле. Эти цветы лучше переносят перепады температур и меньше осыпаются», — заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали перед покупкой проверить упругость лепестков. Если они выглядят поникшими и не возвращаются к исходной форме, это может говорить о несвежести товара. Недобросовестные продавцы иногда маскируют такие дефекты с помощью искусственных украшений, предупредили в ведомстве.

«Также оцените состояние стеблей: у свежих цветов они плотные и влажные, без мягких или потемневших участков. Неприятный или резкий запах может свидетельствовать о загнивании. Проверьте упаковку и подложку — на них не должно быть плесени или влажных пятен», — добавили в Роспотребнадзоре.

После покупки букета эксперты советуют сразу поставить его в вазу с водой и подрезать стебли: толстые лучше срезать наискосок, а жесткие — обломать или расщепить. Удаление нижних листьев также поможет предотвратить гниение и появление неприятного запаха.

«В воде можно растворить специальное средство или щепотку сахара, чтобы цветы сохранили свежесть», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что депутат Ким посоветовала выбирать хризантемы и георгины для школьного букета.