«200−300 грамм — норма для женщины». Почему нельзя есть рыбу каждый день?

Допустимое количество рыбы в суточном рационе напрямую связано с целями человека, сообщил в интервью aif.ru врач-диетолог Антон Поляков.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение мелкой, но жирной рыбе. Такой продукт, по его словам, служит источником ценных жирных кислот Омега-3 и Омега-7, а также полноценного белка.

«Количество рыбы в день зависит от цели и задач. Если говорить в целом про норматив белка, то для женщины оптимально 200–300 грамм рыбы в день», — пояснил эксперт.

При этом, как отмечается в материале, диетологи советуют не употреблять рыбу ежедневно, а включать ее в меню с регулярной периодичностью — примерно два-три раза в неделю.

Ранее врач Косенкова перечислила составляющие здорового рациона.