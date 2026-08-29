«200−300 грамм — норма для женщины». Почему нельзя есть рыбу каждый день?
Диетолог Поляков: женщинам можно съедать 200–300 граммов рыбы в день
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Допустимое количество рыбы в суточном рационе напрямую связано с целями человека, сообщил в интервью aif.ru врач-диетолог Антон Поляков.
Специалист рекомендует отдавать предпочтение мелкой, но жирной рыбе. Такой продукт, по его словам, служит источником ценных жирных кислот Омега-3 и Омега-7, а также полноценного белка.
«Количество рыбы в день зависит от цели и задач. Если говорить в целом про норматив белка, то для женщины оптимально 200–300 грамм рыбы в день», — пояснил эксперт.
При этом, как отмечается в материале, диетологи советуют не употреблять рыбу ежедневно, а включать ее в меню с регулярной периодичностью — примерно два-три раза в неделю.
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