«Калорийнее шоколада». Диетолог объяснила, как жирные орехи помогают сжигать вес

Орехи полезны при похудении, так как они хорошо влияют на метаболизм и стимулируют выработку гормонов, отвечающих за чувство сытости, сообщила в интервью ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева. При умеренном потреблении, отметила специалист, этот продукт способствует контролю массы тела, особенно если заменять им калорийные и малополезные перекусы — сладости и фастфуд.

«Людям, стремящимся похудеть, следует есть орехи. Это даже способствует контролю массы тела, естественно, при разумном потреблении, поскольку они исключительно калорийны. Но при умеренном потреблении орехов масса тела снижается, когда вредные перекусы заменяются полезными натуральными продуктами», — пояснила Солнцева.

Орехи богаты пищевыми волокнами, растительным белком, ненасыщенными жирами и полифенольными соединениями-антиоксидантами. Эти вещества благотворно влияют на микробиоту кишечника, замедляют опорожнение желудка и стимулируют выработку гормонов, отвечающих за чувство сытости, — холецистокинина и инкретинов.

Вместе с тем врач предупредила: орехи очень калорийны — их энергетическая ценность превышает шоколадную. Поэтому важно не превышать суточную норму. Для взрослого здорового человека она составляет около 30 граммов, спортсменам можно до 40 граммов, а людям пожилого возраста и тем, кто хочет снизить массу тела, достаточно 15-20 граммов в день.

Специалист также рекомендовала выбирать сырые или обжаренные орехи без добавления соли и сахара.

В России 29 августа отмечается Ореховый Спас. В церковном календаре этот праздник посвящен перенесению Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь в 944 году.

Ранее сообщалось о том, что диетолог Солнцева рассказала о пользе орехов при похудении.