«Сотрудник становится дорогим удовольствием». Переработки будут оплачиваться по двойному тарифу

С 1 сентября вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые существенно изменят порядок взаимодействия между работодателями и сотрудниками. Об этом в интервью изданию «Прайм» сообщил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

По словам эксперта, с указанной даты премиальные выплаты и компенсации за сверхурочную работу утратят статус добровольного «бонуса» компании. Выплаты по ключевым показателям эффективности (KPI) станут обязательными для работодателей, а часы переработки, превышающие 120 часов в год, будут оплачиваться по двойному тарифу.

«Кроме того, регулярные премии включаются в расчет среднего заработка, а значит, вырастут отпускные и командировочные. По предварительным оценкам, для компании, где премия составляет треть дохода сотрудника, годовой ФОТ может вырасти на 4–7% без какого-либо повышения окладов», — отметил Чихачев.

Годовой лимит сверхурочных работ увеличен до 240 часов. При этом первые 120 часов переработки оплачиваются в полуторном размере, а последующие — в двойном. Для предприятий розничной торговли, логистических компаний и сезонных производств это означает, что привлечение двух дополнительных сотрудников на период пиковой нагрузки может оказаться экономически выгоднее, чем оплата переработок постоянным работникам по двойной ставке.

Ранее сообщалось о том, что заболевший во время отпуска работник может перенести отдых.