Русскоязычные жители Финляндии обратились в суд из-за закрытой границы с РФ
Русскоязычные жители Финляндии обратились в Верховный суд из-за закрытой границы
Фото: [Медиасток.рф]
Депутат совета Лаппенранты Иван Девяткин проинформировал, что русскоязычные жители Финляндии обратились в Верховный суд из-за закрытой границы с РФ, сообщила «Фонтанка.ру».
В публикации указано, что группа русскоязычных жителей Финляндии ссылается на официальную коммуникацию ЕСПЧ. Согласно документу, русскоязычные жители страны — это официально признанное национальное меньшинство. Люди уверены, что закрытие границы оказывает негативное влияние на их жизнь. Они требуют суд отменить данное решение, а также предлагают государственному органу восстановить свою честь и достоинство.
«Судьи больше могут не бояться за свои теплые кресла — они могут смело опереться на официальную коммуникацию ЕСПЧ», — сказано в публикации.
По информации издания, ранее в международный судебный орган обратились девять жителей Суоми, которые разговаривают на русском языке. Они уверены, что закрытие границы нарушает их права. До 7 июля правительству поручено предоставить разъяснения, почему власти распорядились о закрытии границы. В ближайшее время правительство не планирует отменять свое распоряжение, принятое в 2023 году.
Ранее сообщалось, что российские компании намерены взыскать через суд сотни миллиардов рублей. В роли ответчика выступает финский бизнес.