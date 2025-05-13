Русскоязычные жители Финляндии обратились в суд из-за закрытой границы с РФ

В публикации указано, что группа русскоязычных жителей Финляндии ссылается на официальную коммуникацию ЕСПЧ. Согласно документу, русскоязычные жители страны — это официально признанное национальное меньшинство. Люди уверены, что закрытие границы оказывает негативное влияние на их жизнь. Они требуют суд отменить данное решение, а также предлагают государственному органу восстановить свою честь и достоинство.

«Судьи больше могут не бояться за свои теплые кресла — они могут смело опереться на официальную коммуникацию ЕСПЧ», — сказано в публикации.

По информации издания, ранее в международный судебный орган обратились девять жителей Суоми, которые разговаривают на русском языке. Они уверены, что закрытие границы нарушает их права. До 7 июля правительству поручено предоставить разъяснения, почему власти распорядились о закрытии границы. В ближайшее время правительство не планирует отменять свое распоряжение, принятое в 2023 году.

Ранее сообщалось, что российские компании намерены взыскать через суд сотни миллиардов рублей. В роли ответчика выступает финский бизнес.