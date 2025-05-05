Российские компании попытаются взыскать через суд с финского бизнеса сотни миллиардов рублей

Сразу три российские организации, каждая из которых входит в госкорпорацию «Росатом», подали в суд на финские компании Fortum и Outokumpu. В иске с них требуют возместить 227,8 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс».

В Арбитражный суд города Москвы поступил иск от АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Projects Oy. В нем говорится о необходимости возмещения убытков со стороны двух финских компаний, энергохолдинга Fortum и производителя стали Outokumpu. Финская сторона, с точки зрения их бывших партнеров, неправомерно расторгла договор, а также отказалась платить по займу. Контракт, который был расторгнут финнами, касался строительства атомной электростанции на территории Финляндии.

Иск был подан 30 апреля. Представители «Росатома» подчеркнули, что продолжают отстаивать свои интересы в различных судах. Там напомнили, что один из судов уже вынес решение о неправомерном расторжении контракта со стороны финнов.

Ранее сообщалось, что финский энергоконцерн Fortum не планирует возобновление своей деятельности на территории России. Эта фирма планирует продать все свои активы в РФ.