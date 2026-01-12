Рыбак выловил монстра весом 160 кг: ученые встревожены рекордным уловом в Бразилии

В бразильском штате Сан-Паулу зафиксирован тревожный для экологов случай. Местному рыбаку удалось выловить в реке Маринейру гигантскую арапаиму — пресноводного хищника, который в этих водах ранее не встречался. Длина пойманной особи составила 2,5 метра, а масса превысила 160 кг, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на издание Diário do Litoral.

Эта поимка, по данным источника, вызвала серьезную озабоченность у специалистов. Арапаима, считающаяся одной из крупнейших пресноводных рыб планеты, является классическим инвазивным видом. Попав в несвойственную ей речную систему, такая хищница способна нанести непоправимый ущерб, буквально опустошая водоем.

Помимо исполинских размеров — известны особи до трех метров длиной и весом в 200 кг — этот вид обладает способностью дышать воздухом. За распространением рыб на территории штата уже ведется мониторинг силами природоохранного подразделения военной полиции. Власти не запрещают, а даже поощряют отлов арапаим, рассматривая его как один из методов сдерживания потенциально опасного вселенца и защиты хрупких речных экосистем региона.

Ранее сообщалось, что у побережья Коста-Рики поймали уникальную акулу-альбиноса.