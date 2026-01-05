«Морской призрак из парка Тортугеро». У побережья Коста-Рики поймали уникальную акулу-альбиноса

Особая с золотисто-желтой кожей и светлыми глазами была выловлена рыболовами еще летом 2024 года недалеко от заповедника Тортугеро, однако ее подробное исследование и официальная научная публикация состоялись лишь в 2025 году в журнале Marine Biodiversity.

Событие произошло 10 августа, когда энтузиаст спортивной рыбалки Хуан Пабло поднял с 37-метровой глубины самку акулы-няньки (Ginglymostoma cirratum) длиной около двух метров. Ее облик кардинально контрастировал с типичной серо-коричневой окраской данного вида. После оперативной фотосъемки и снятия промеров хищница была благополучно возвращена в естественную среду обитания.

Международная команда исследователей под руководством Мариоксиса Масиас-Куяре провела анализ случая и пришла к выводу, что у особи наблюдается двойное отклонение в пигментации – альбинизм и ксанторизм. Эта комбинация, известная как альбино-ксантохромия, впервые официально описана для акул-нянек в мировой научной литературе.

По словам авторов исследования, этот случай – уникальное явление для вида Ginglymostoma cirratum. Сочетание полного отсутствия меланина (альбинизм) с избытком желтых пигментов (ксанторизм) создает поразительный золотистый фенотип, который ранее не фиксировался у данного вида.

Акулы-няньки могут жить до 25 лет, они отличаются уникальным для умением активно прокачивать воду сквозь жабры, что позволяет им подолгу лежать на дне без движения. Частичная или полная утрата пигментации ранее наблюдалась у ряда крупных морских видов, таких как белухи и китовые акулы, однако для нянек подобная аномалия стала научной сенсацией.

Ранее сообщалось о том, что в Хургаде поймали редкую «рыбу-крокодила».