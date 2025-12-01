С 1 декабря 2025 года расширяется использование цифровых паспортов и вводятся новые правила в ЖКХ

С 1 декабря в России вступает в силу целый пакет новых правил, сообщил vostokmedia.com. Редакция подробно рассказала о некоторых нововведениях — внедрении цифровых удостоверений личности и изменения в области жилищно-коммунального хозяйства.

По информации издания, с 1 декабря 2025 года вступает в силу новый, расширенный этап внедрения цифровых удостоверений личности. Теперь граждане смогут использовать электронный паспорт при обращении в банковские и иные финансовые учреждения, а также для получения ряда базовых государственных и коммерческих услуг. Ключевым требованием для такой возможности является предварительное подтверждение личности гражданина в конкретной организации через установленные законом процедуры.

По данным издания, в области жилищно-коммунального хозяйства также вступают в силу важные изменения. Теперь для размещения на фасаде или крыше многоквартирного дома объектов, таких как кондиционеры, спутниковые антенны, потребуется получить решение общего собрания собственников. Кроме того, законодательно вводится новая роль в управлении домом — администратор МКД. В задачи этого лица будет входить организация и проведение собраний собственников, а также оперативное взаимодействие с управляющей компанией по текущим вопросам.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон о новых тарифах на утильсбор.