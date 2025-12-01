«Льготы на мощные авто отменяются»: в России вступил в силу закон о новых тарифах на утильсбор

С 1 декабря 2025 года в России встуили в силу новые правила взимания утилизационного сбора, которые серьезно изменят рынок автомобильного импорта и ударят по карманам граждан.

Самым значимым нововведением стала отмена льготного утильсбора для транспортных средств с двигателями мощностью более 160 л. с. Теперь владельцам таких автомобилей придется платить сотни тысяч, а в некоторых случаях — и миллионы рублей при ввозе.

Утилизационный сбор будет рассчитываться по базовой ставке 20 тыс. руб. с применением коэффициента, учитывающего мощность двигателя. Кроме того, с 1 января 2026 года произойдет второе повышение в рамках принятого в 2024-м году поэтапного увеличения тарифов.

По оценкам «Национального автомобильного союза», бюджет РФ может недосчитаться до 300 млрд руб. из-за новых правил. В правительстве подчеркивают, что цель этой реформы — не закрытие рынка для иномарок, а поддержка локального производства.

Проект повышения утильсбора собрал рекордное количество негативных оценок от граждан. Это привело к переносу вступления норм в силу с 1 ноября на 1 декабря. На рынке уже наблюдается ажиотажный спрос на подержанные иномарки и новые автомобили.

Наибольший удар новый закон нанесет по популярным иномаркам среднего класса. Среди новых автомобилей по карману россиян ударят Toyota RAV4 и BMW X5. Менее значительный рост цен ожидается для машин с двигателями объемом до 2 л и мощностью до 250 л. с.

Для автомобилей с моторами мощностью до 160 л. с. сохранятся прежние льготные ставки утильсбора. В их число входят такие модели, как Mazda CX-30, Honda Vezel, Hyundai Elantra, Nissan Qashqai, BMW 3 Series, Audi Q3, Suzuki Baleno, Toyota Belta и Mitsubishi Outlander.

Ранее Росаккредитация опровергла информацию о запрете ввоза японских авто.