Секреты русской парной за 21 день: что такое «Банный кэмп» в Кашире и почему стоит приехать

С 21 сентября в Кашире стартует уникальный образовательный проект — «Банный кэмп», в котором за 21 день обычные люди осваивают профессию пармастера, сообщил REGIONS.

К участию приглашаются желающие старше 16 лет. Организатор школы — Василий Ляхов, посвятивший банному делу 40 лет. Он собирал знания по крупицам, изучал традиции русской парной и вернул бане ее истинное предназначение — мощной системы профилактики здоровья, как это было на Руси.

По словам организаторов, участники не просто проходят обучение, а погружаются в атмосферу места силы, где приходят инсайты и переосмысливается жизнь. Многие выпускники признаются: после курса их жизнь развернулась на 180 градусов. У одних стремительно пошла в гору карьера и посыпались приглашения на работу, другие открывают или расширяют собственные банные объекты. Каждый забирает ровно то, за чем приехал.

«Банный кэмп» — это не один отдельный курс, а полная программа обучения: от тонкостей парения до основ организации банного бизнеса. В программе — все семинары и мастер-классы Василия Ляхова, объединенные в единый интенсив. Участники изучают традиционные техники, современные подходы и получают практические навыки работы с посетителями парных.

Проект ориентирован на тех, кто хочет освоить новую профессию, повысить квалификацию или превратить увлечение баней в прибыльное дело. Обучение проходит в комфортной обстановке с проживанием на площадке. Запись и подробности — на официальном сайте проекта. Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, чему учат жителей Подмосковья старше 50 лет бесплатно — нейросети, беспилотники и бухгалтерия.