До 30 сентября: как проголосовать за спасение исчезающих видов животных Подмосковья

В Московской области и других регионах РФ проходит всероссийское голосование «Вместе для дикой природы», организованное изданиями «Ведомости», Агентством трансформации и развития экономики и компанией «Авито» при поддержке Фонда президентских грантов. Жители Подмосковья определили фаворитов среди редких видов животных края, требующих адресной защиты и поддержки экологов, пишет REGIONS .

Результаты голосования и уникальные виды Подмосковья

Голосование продолжается до 30 сентября в номинациях «Национальные виды» и «Региональные виды» на портале 100vidov.vedomosti.ru и на площадке «Авито». В Подмосковье тройку лидеров составили:

Зубр (23% голосов): Самый крупный дикий бык Европы и лидер регионального списка. В России насчитывается до 3 000 особей.

Русская выхухоль (20% голосов): Редчайшее млекопитающее, современница мамонтов, ведущая полуводный образ жизни и роющая норы с подводным входом.

Сапсан (15% голосов): Быстрейшая птица в мире, известная пикирующим полетом во время охоты.

Цели проекта и адресная помощь

По результатам голосования будет сформирован итоговый федеральный список из 100 видов и определены победоносные представители фауны и флоры во всех 89 субъектах РФ.

Виды-победители получат масштабную поддержку: к их сохранению привлекаются региональные власти, бизнес, заповедники, профильные вузы и волонтеры для запуска мониторинговых и природоохранных программ.