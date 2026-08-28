Более 15 тыс. жителей Подмосковья прошли комплексную реабилитацию в социальных центрах с начала года

Свыше 15 тыс. жителей Подмосковья прошли комплексную реабилитацию в социальных центрах региона с начала 2026 года. В их числе — порядка 5 тыс. взрослых и около 11 тыс. детей, сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы видим, как востребована эта помощь, и поэтому продолжаем развивать центры, закупать новое оборудование и внедрять современные методики. Отдельное внимание уделяем участникам СВО — реабилитацию в наших флагманских центрах прошли более 3,5 тыс. бойцов», - рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

Помощь оказывают на дому и в стационарах. Это не только медицинская, но и психологическая, социально-бытовая, трудовая и правовая поддержка. Отдельные реабилитационные программы действуют для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Солнечногорске современный реабилитационный центр для участников СВО.