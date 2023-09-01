С истфака ОмГУ массово увольняются преподаватели: реформы и некомпетентность руководства

Еще до начала учебного года уз Омского государственного университета исторического факультета начали массово увольняться преподаватели, сообщает gorod55.ru . Волна увольнений прошла поочередно.

Педагоги рассказали о причинах увольнения. Первая – это реформы. Вторая – некомпетентность руководства университета. В учебном заведении начали объединять различные факультеты. После приняли решение объединять разные кафедры. Оптимизация учебного процесса началась после того, как должность и.о. ректора занял Сергей Замятин.

«Когда реформировали нашу кафедру, все было очень быстро. Мы не успевали оглянуться, как вдруг принимались решения, но никто ни с кем ничего не согласовывал. Фактически это происходило по единоличному решению ректора, а все решения потом одобрялись очень «ручными» советами что университета, что факультета. Нас таким образом быстро уничтожали», — рассказала Городу55 бывший преподаватель исторического факультета ОмГУ Марина Бережнова.

Теперь из-за дефицита кадров преподаватели вынуждены работать одновременно на нескольких кафедрах. Преподаватели уверены, что высшую школу постепенно приводят в катастрофическое состояние. Так, с целью уменьшения расходов было принято решение увеличить группы. В связи с этим пришлось переделывать учебные планы. Преподаватели не могут дать студентам те знания, которые им понадобятся в дальнейшем.

Еще одно нововведение - передача курсов от одного преподавателя к другому. Педагоги уверены, что логики в этом процессе нет.