С момента увольнения мэра Москвы Лужкова прошло 15 лет

В сентябре 2025 года исполняется 15 лет с момента знакового политического события: 28 сентября 2010 года президент России Дмитрий Медведев освободил Юрия Лужкова от обязанностей мэра Москвы, сообщило издание «Ведомости».

Корреспондент издания проанализировал интервью различных политиков. Официальной формулировкой для отставки, которая положила конец его более чем 18-летнему руководству столицей, стала «утрата доверия». На тот момент Лужков был одной из самых влиятельных фигур в российской политике, чье имя символизировало целую эпоху в развитии Москвы.

Позже, как сообщали СМИ, Дмитрий Медведев раскрыл одну из причин своего решения. Экс-президент указал, что коррупция в городских структурах достигла «невиданных масштабов». Со своей стороны, сам Юрий Лужков впоследствии высказывал иную версию, утверждая, что его отставка была связана с нежеланием поддержать намерение президента баллотироваться на второй срок.

По данным издания, после ухода с поста градоначальника Лужков сосредоточился на академической деятельности. Он занял должность декана факультета управления крупными городами в Московском международном университете. В 2016 году президент Владимир Путин наградил экс-мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, отметив его активную общественную работу. Жизнь бывшего мэра оборвалась 10 декабря 2019 года в Мюнхене, где он скончался от осложнений после кардиологической операции. Похороны Юрия Лужкова прошли на Новодевичьем кладбище в Москве с отданием воинских почестей.

